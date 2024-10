Objavljeno: 3.10.2024 07:00

Google Flights: morda bi šli raje z vlakom?

Čez Lužo vlaki niso tako samoumevni kot v Evropi, a na nekaterih relacijah so vendarle konkurenčni. Googlova storitev za iskanje letov Flights po novem vključuje tudi vozne rede vlakov. V ZDA je to Amtrak, v Evropi pa lokalni prevozniki itd. Zato bo Google Flights predlagal potovanje z vlakom, kadar je to smiselno.

Razlogov je lahko več, med drugim krajši čas potovanja, nižja cena, udobnejše potovanje s prihodom bliže končni destinaciji ali varovanje okolja. Google bo zato v nekaterih primerih ponudil tudi to alternativo. V Evropi je to samoumevno, v ZDA pa doslej ni bilo.

Google Maps sicer že dlje časa ponuja informacije o kopenskem javnem prevozu, ki vključuje avtobusne prevoze, vlake, trajekte, tramvaje, podzemno železnico in podobno. Google Flights je storil le prvi korak. Vozovnic za vlak prek storitve še ni možno rezervirati, prav tako ne prikazuje informacije o ceni.