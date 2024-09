Objavljeno: 10.9.2024 07:00

Google bo za vas preverjal, ali so vaši osebni podatki na darknetu

Že približno mesec dni Google nudi brezplačno patruljiranje po temnem delu spleta za svoje uporabnike, ki jih opozarja na morebitno odtekanje njihovih osebnih podatkov. Funkcionalnost je bila do konca julija na voljo le za naročnike plačljivih paketov Google One, odtlej pa je na voljo za vse domače uporabnike.

Funkcionalnost lahko vključimo v profilu izbiro zavihka Security in možnosti Dark web report, kjer izberemo Start monitoring. Tam izberemo tudi, kaj želimo imeti pod nadzorom. Rezultati nadzora bodo vidni na strani "Results about you", kjer trenutno vidimo svoje osebne podatke. Tam bo možno zahtevati tudi odstranitev osebnih podatkih, ki se pojavljajo pri iskanju po Googlu.

Podobne storitve že obstajajo, denimo Have I Been Pwned. Tudi te spremljajo, ali se na raznih temačnih forumih in drugod pojavljajo naši osebni podatki. Google pa bo omogočal še odstraniti te iz zadetkov iskanja. Omogočal bo spremljanje do desetih elektronskih naslovov, osebnega imena, rojstnega datuma, poštnega naslova in do treh telefonskih številk.