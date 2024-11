Glasba po zaslužku prvič presegla filme

Globalna vrednost glasbenih avtorskih pravic je v letu 2023 dosegla rekordnih 45,5 milijarde ameriških dolarjev.

Glasbena industrija je z letno rastjo večjo od enajstih odstotkov prvič v zgodovini presegla vrednost svetovne filmske blagajne, ki je lani znašala 33,2 milijarde dolarjev. Dosežek odraža rast različnih prihodkovnih tokov glasbe, vključno z mehanskimi in izvajalskimi pravicami, ter vse večji vpliv digitalnega pretakanja. Medtem ko glasbena industrija beleži razcvet, pa filmska še vedno okreva po vplivu pandemije COVID-19.

Poročilo nekdanjega glavnega ekonomista podjetja Spotify poudarja tudi zanimivosti, kot je rast prodaje vinilnih plošč, ki naj bi v ZDA v letu 2024 ustvarile milijardo dolarjev prihodkov in prehitele prodajo CD-jev. Will Page pravi, da so prihodki od digitalnega pretakanja postali glavni vir za kolektivne organizacije, ki zbirajo avtorske pravice, s čimer so prehiteli tradicionalne vire, kot sta radio in televizija. Med drugimi zanimivimi trendi Page izpostavlja, da glasbeniki, ki pojejo v svojih lokalnih jezikih, vse bolj uspešno prodirajo v tujino. Kolumbijski izvajalci na primer ustvarijo več prihodkov iz pretočnih storitev v ZDA kot na lastnem domačem trgu.