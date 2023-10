Francija preiskala pisarne Nvidie

Francoski organi pregona so v sredo preiskali Nvidiine pisarne in prostore v državi v okviru preiskave suma oviranja konkurence. Francoske oblasti so preiskave potrdile v sredo, a niso razkrile imena podjetja ali očitkov, temveč zgolj sektor grafičnih kartic. Šlo naj bi za širšo preiskavo, ki se osredotoča na sektor računalništva v oblaku, kjer so grafične kartice pomemben faktor. Po neuradnih podatkih preiskujejo, ali večja podjetja uporabljajo prakse, ki izključujejo manjše igralce. Sem bi sodili tudi dogovori s proizvajalcem kartic Nvidia.

Nvidia je najpomembnejši proizvajalec grafičnih kartic, ki se uporabljajo za treninge umetne inteligence in množično paralelne izračune v računalniških centrih. Nvidia navedb o preiskavi ni komentirala, prav tako tudi francoske oblasti niso želele potrditi imena podjetja. Znano pa je, da so Francozi v zadnjih mesecih okrepili nadzor nad velikimi tehnološkimi velikani. Še posebej podrobno preiskujejo Amazon, Google in Microsoft, ki so največji ponudniki oblakov.