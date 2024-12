Objavljeno: 27.12.2024 14:00

Finska preiskuje poškodbe podmorskega kabla in internetnih povezav

Finske oblasti so v četrtek prevzele nadzor nad naftnim tankerjem Eagle S, zaradi suma, da je povzročil poškodbe podmorskega električnega kabla Estlink 2 in treh internetnih povezav med Finsko in Estonijo.

Plovilo Eagle S, ki je potovalo iz Rusije, so finski obalni stražarji usmerili v finske vode, kjer se nadaljuje preiskava. Vodja finskega Nacionalnega preiskovalnega urada Robin Lardot je pojasnil, da je škodo domnevno povzročilo sidro tankerja. Prav tako so finski cariniki zasegli tovor plovila, ki naj bi bilo del tako imenovane ruske senčne flote tankerjev, katerih cilj je izogibanje sankcijam na prodajo ruske nafte.

Sanacija kabla Estlink 2, ki povezuje Finsko in Estonijo, bo trajala več mesecev, kar lahko povzroči težave z električno oskrbo med zimo. Incident je sprožil zaskrbljenost zaradi naraščajočih primerov sabotaž podmorskih infrastrukturnih objektov v Baltskem morju, ki postajajo vse pogostejši. Estonski zunanji minister Margus Tsahkna je opozoril, da gre za sistematične napade na ključne infrastrukture. Tudi predsednik Finske Alexander Stubb je pozval k ukrepom proti ruski senčni floti, medtem ko litovski zunanji minister Kęstutis Budrys poudarja potrebo po večji zaščiti podmorske infrastrukture s strani NATO in EU.