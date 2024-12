Objavljeno: 31.12.2024 07:00

Finska odkrila dokaze za namerno prekinitev kabla Estlink 2

Finska policija je potrdila, da so na dnu Baltskega morja odkrili sledove vlečenja sidra. Lokacija ustreza znani poti ruskega tankerja, ki je glavni osumljenec za pretrganje električnega kabla in več podatkovnih kablov med Estonijo in Finsko.

Gre za tanker Eagle S, ki je formalno registriran na Cookovih otokih, trenutno pa ga oblasti zadržujejo v finskih vodah. Na božični dan se je pretrgal kabel Estlink 2, ki med Finsko in Estonijo vodi do 658 MW električne energije. Popravilo bo trajalo dobrega pol leta, do tedaj pa ostaja le Estlink 1 s prenosno močjo 358 MW.

Medtem ko so finske oblasti odkrile več deset kilometrov dolge sledi vlečenja sidra, še vedno iščejo levo sidro, ki ga na ladji ni. Zaslišanje posadke še poteka.