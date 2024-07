Objavljeno: 16.7.2024 05:00

FBI se muči z odklepom telefona Trumpovega atentatorja

Strelca na nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa je Tajna služba takoj po neuspelem atentatu ubila, a preiskava se nadaljuje. Ker motiv za njegovo dejanje še ni znan, skušajo nove informacije pridobiti tudi s strelčevega mobilnega telefona. To pa v današnjih časih šifriranja in zaklepanja ni več trivialno opravilo.

V izjavi za javnost je Zvezni preiskovalni urad (FBI) sporočil, da so zasegli mobilni telefon storilca, agentje pa za zdaj niso bili uspešni pri dostopu do vsebine telefona, zato so ga poslali v forenzično službo na sedež Urada v Quantico v Virginiji.

FBI za zdaj ni razkril, katero znamko telefona je strelec uporabljal. Dostop do podatkov v šifriranih telefonih je izjemno težaven, največ uspeha pa imajo organi pregona, če je vsebina shranjena tudi v oblačnih shrambah, ki niso ekskluzivno šifrirane. Applovi telefoni so praktično nezlomljivi, tudi novejši Androidi pa imajo lahko vključeno močno šifriranje.

Pred skoraj desetletjem je časopisne vrstice polnila zgodba o dostopu do iPhona, ki ga je FBI zasegel strelcu v San Bernardinu, a mu Apple ni omogočil dostopa. Kasneje je FBI uspel v telefon dobesedno vdreti, pri čemer mu je pomagal zunanji strokovnjak, ki je izrabil ranljivost v iOS.

FBI