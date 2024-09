Objavljeno: 19.9.2024 07:00

Facebook blokiral RT, ker širi rusko propagando

Meta je sporočila, da sta medija RT (Russia Today) in Rossiya Segodnya odslej blokirana na platformi Facebook. Blokirali so tudi morebitne povezane entitete, denimo podružnice ali nove medije istih lastnikov. Odločitev so sprejeli zgolj tri dni zatem, ko so ZDA uvedle sankcije zoper iste medije.

Razlog za blokado je nepristno vplivanje tujih akterjev na dogajanje. Meta ni edina, saj je YouTube medija blokiral že leta 2022, kasneje pa je Meta blokado uvedla le v EU. Na globalnem nivoju pa so ruske državne medije omejili in k njihovim vsebinam dodajali prikaze dejstev.

Zadnji korak je posledica odločitve State Departmenta, da ruske državne medije označi kot sovražne akterje. Pri tem ZDA poudarjajo, da ni problematično poročanje ali sama vsebina, temveč prikrito vplivanje na ameriško javno mnenje. To pa po definiciji ne more biti novinarstvo, dodajajo. Kot primer navajajo vplivanje na dogodke v Moldaviji, kjer so podpihovali nemire.

RT je v sarkastičnem odzivu dejala, da so se početja naučili od Američanov in oddajajo neposredno iz KGB-ja. Nekoliko resneje pa so dejali, da bodo našli luknje in zagotovili širjenje svojih vsebin.