Objavljeno: 24.1.2025 05:00

Evropski elektroenergetski sistem ima hudo varnostno ranljivost

Elektroenergetski sistem in njegovo stabilnost jemljejo za samoumevno, a često pozabljamo, da ga dandanes krmilijo računalniki. Ti pa so lahko ranljivi. Raziskovalci so pokazali, da je v Srednji Evropi še posebej ranljiv del sistema, ki obsega obnovljive vire.

Fabian Bräunlein in Luca Melette sta na 38. konferenci CCC (Chaos Communication Congress) v Berlinu pokazala, da je možno z radijskimi signali krmiliti pametne ulične svetilke. Te so se odzivale na radijske signale, ki niso bili ustrezno šifrirani, zato sta jih lahko vklapljala preprosto tako, da sta ponovno oddajala signale, ki sta jih pred tem zajela.

A to je bil šele začetek. V nadaljevanju sta odkrila, da v velikem delu Srednje Evrope na enak način krmilijo infrastrukturo, ki priklaplja obnovljive vire v omrežje. Z radijskimi valovi je samo v Nemčiji moč opravljati približno 40 GW proizvodnih kapacitet in še 20 GW porabnikov (kot so pametne toplotne črpalke).

Z drugimi besedami: enaki preprosti krmilniki, ki jih imajo ulične svetilke, upravljajo tudi manjše sončne elektrarne. To pa predstavlja ogromno varnostno tveganje, saj je možno s koordiniranim napadom iz ravnotežja vreči celotno omrežje.

Sistem se imenuje Radio Ripple Control. Münchensko podjetje EFR upravlja tri nizkofrekvenčne oddajnike, ki stojijo blizu Frankfurta, Berlina in Budimpešte. Te signale pa za upravljanje majhnih in srednjih obnovljivih virov uporabljajo v velikem delu Evrope. Signali niso podpisani ali kriptirani, zato jih lahko oddaja kdorkoli. To lahko ima katastrofalne posledice, če pride do zlorab.

Ob neusklajenih porabi in proizvodnji se namreč začne spreminjati frekvenca. Če se ta preveč oddalji od 50 Hz, se začne odklapljanje bremen – redukcije. V skrajnem primeru pride do razpada sistema.

ArsTechnica