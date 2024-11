Objavljeno: 1.11.2024 09:00

EU začela postopek proti kitajski spletni trgovini Temu

Evropska komisija je konec oktobra začela formalni postopek zoper kitajsko spletno trgovino Temu, v katerem bo preverila sume kršitev evropske zakonodaje s področja digitalnih storitev (DSA). Začetek postopka še ne pomeni, da bodo kršitve tudi potrjene, pa tudi v tem primeru bi imel Temu še vedno na voljo obsežno pravno varstvo. Komisija pa bo bržkone podala priporočila in zahteve, ki jih bo moral Temu implementirati, da bi se izognil nadaljnjim postopkom.

Preverjali bodo štiri točke, kjer je delovanje Temuja potencialno problematično. Sumijo, da Temu prodaja in v Evropo dobavlja neskladne proizvode. Platforma je zasnovana tako, da bi lahko povzročala zasvojenost uporabnikov, kar je prepovedano in terja ustrezno presojo tvegaj. Temu uporablja izključno ciljano oglaševanje, ki ga mora biti po pravilih DSA moč izklopiti. Raziskovalci pa morajo dobiti dostop do javno odstopnih podatkov družbe Temu.

Če bi bile kršitve na koncu dokazane, grozi podjetju Pinduoduo, ki upravlja Temu, globa v višini do šest odstotkov letnega prometa. Temu je namreč od maja opredeljen kot velika platforma, za katere po DSA veljajo najstrožja pravila. V okviru preiskave je Komisija podjetju poslala več zahtev za dodatna pojasnila.