EU prosila mobilne operaterje za pomoč pri zbiranju lokacijskih podatkov

Evropska komisija je prosila nekaj večjih mobilnih operaterjev za pomoč pri boju s koronavirusom, konkretno s posredovanjem lokacijskih podatkov uporabnikov.

O možnosti predaje lokacijskih podatkov so se pogovarjali z Deutsche Telekom, Orange, Telefonica, Telecom Italia, Telenor, Telia, Vodafone in A1 Telekom Austria. Slednji je še posebej zanimiv, saj gre za matično podjetje našega A1 (bivšega SiMobila). Državni uradniki pri tem trdijo, da bodo podatki po končani pandemiji izbrisani, uporabljeni pa bodo za informiranje zdravstvenih in drugih agencij. Vseeno je oglasilo kar nekaj kritikov, saj bi lahko to vodilo k manjši zasebnosti državljanov. Po besedah vodje evropskega urada za varstvo podatkov Wojciecha Wiewiorowskega načrt ni v nasprotju z evropsko zakonodajo, a da bi morali biti podatki dosegljivi le strokovnjakom s področja prostorske epidemiologije, varstva podatkov in podatkovnih znanosti.

Tovrstni zakon so sicer sprejeli na Slovaškem, tam bodo lahko oblasti sledile telefonom vseh, ki so okuženi s koronavirusom. Vladni predlog je sicer sprva predvidel tudi spremljanje telefonski klicev in sporočil SMS, a je bilo po protestu opozicije to iz predloga izključeno.

Za komentar smo se obrnili tudi na naša največja dva ponudnika mobilne telefonije, torej Telekom Slovenije in A1, odgovor pa smo prejeli s strani slednjega.

Kot pravijo pri A1 je v ponedeljek, 23.5, na željo komisije EU potekala video konferenca med evropskim komisarjem, zvezo GSMA in direktorji večjih telekomunikacijskih podjetij. Komisar je izrazil interes po anonimiziranih podatkih mobilnih operatorjev, ki bi jih lahko mednarodni raziskovalci uporabili pri sestavljanju širše slike situacije, povezane s koronavirusom v Evropi. Direktorji podjetji so pri tem izrazili skrb glede zakonitosti takega zbiranja in obdelave podatkov, v omenjeni video konferenci pa ni bilo sklenjenih nobenih dogovorov ali zavez. S strani ponudnikov je prišlo le do potrditve, da bodo preverili možnosti za zbiranje in predajo omenjenih podatkov.