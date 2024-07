Objavljeno: 23.7.2024 18:00

EU: "Plačaj ali privoli" na Facebooku nesprejemljiv

Evropska komisija je včeraj Meti sporočila, da krši evropsko zakonodajo. Uporabniki Facebooka ali Instagrama imajo namreč le dve možnosti: plačati za naročnino na plačljivo verzijo ali privoliti v ciljano oglaševanje. To pa ni skladno z evropskim pravom.

Komisija meni, da tega ne moremo šteti za informirano soglasje. Pričakovali bi, da bodo zatrjevali kršitev DMA, DSA ali GDPR, a je Komisija ubrala drugačno pot. Ocenili so, da gre za kršitve direktive o nepoštenih poslovnih praksah in direktive o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah, torej potrošniške zakonodaje. Rezultat pa je v vseh primerih enak: kršitve bo treba odpraviti.

Meti so zato poslali dopis, v katerem so jo obvestili o kršitvah in ji dali možnost, da predstavi svoja stališča. Komisija bo nato odločila, ali so utemeljitve in morebitne predlagane izboljšave zadostne. V nasprotnem primeru bodo sprožili uradni postopek s sankcijami, v katerem bodo sodelovali tudi nacionalni organi za zaščito potrošnikov.

Evropska komisija