Objavljeno: 3.9.2024 15:00

Družabna omrežja niso dolžna blokirati škodljivih vsebin mladim

Zvezni sodnik v ZDA je v pomembni odločitvi razsodil, da družbena omrežja ne morejo biti prisiljena blokirati določenih vrst vsebin za mladostnike.

Odločitev pomeni, da nekatere določbe spornega zakona o družbenih omrežjih, ki je bil sprejet v Teksasu, ne bodo stopile v veljavo. Zakon Securing Children Online Through Parental Empowerment Act (SCOPE) je bil zasnovan z namenom zaščite mladoletnih uporabnikov na spletu in vključuje določila o preverjanju starosti ter druge ukrepe glede ravnanja s profili mladih na platformah družabnih medijev.

Med najbolj spornimi določili zakona je bilo tudi tisto, ki je od družbenih omrežij zahtevalo, da preprečijo mladostnikom dostop do vsebin, ki poveličujejo samopoškodovanje ali zlorabo substanc. Vendar pa je sodnik dotično zahtevo zavrnil, saj meni, da država ne more samovoljno določati, katere vrste zaščitenega govora lahko blokira mladostnikom na spletu. Sodnik je odločitev podprl z dejstvom, da so izrazi, kot sta poveličevanje in spodbujanje, politično obremenjeni in nejasno opredeljeni, kar otežuje njihovo uveljavljanje v praksi. Drugi vidiki zakona, kot so zahteve za verifikacijo starosti in prepoved ciljanega oglaševanja za mladoletnike, ostajajo v veljavi.

Sodna odločitev bo imela pomembne posledice za prihodnje regulacije družabnih omrežij in njihove obravnave mladoletnih uporabnikov, saj postavlja vprašanje, kako uravnotežiti pravico do svobode govora z zaščito ranljivih skupin na spletu.