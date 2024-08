Dober bas brez slušalk v ušesih

Shokz je predstavil novo generacijo svojih priljubljenih kostnoprevodnih slušalk OpenRun Pro 2 za aktivne uporabnike, ki želijo ostati povezani z okolico med poslušanjem glasbe.

Največja novost pri OpenRun Pro 2 je dodatni zvočnik za nizke tone, ki dopolnjuje kostno prevodnost z zračno prevodnostjo. Medtem ko kostna prevodnost poskrbi za jasne srednje in visoke tone, zračni zvočnik zagotavlja boljši bas, ki je pogosto šibka točka tovrstnih slušalk. Slušalke so udobne za nošenje, saj so pri Shokz zmanjšali pritisk na sence za 16 % in sedaj omogočajo prijetnejše in bolj udobno prileganje, tudi za tiste, ki nosijo očala. Slušalke se ponašajo z zelo tankimi in upogljivimi kljukami za ušesa, kar zagotavlja stabilnost med gibanjem. Pomembna izboljšava je tudi podaljšana življenjska doba baterije, ki zdaj doseže do 12 ur delovanja. Uporabniki bodo pri slušalkah za 180 ameriških dolarjev cenili tudi prehod na univerzalni USB-C polnilec.