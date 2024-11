Objavljeno: 4.11.2024 07:00

DJIA: Zbogom, Intel; dobrodošla, Nvidia

Še en signal, da je Intel res v škripcih, je poslal indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA), od koder je podjetje preprosto – izpadlo. Redko se zgodi prilagoditev sestave 128 let starega indeksa, običajno kadar podjetje iz več razlogov ni več reprezentativno za borzni trg, privlačno za investitorje in odporno na prihodnost. Intel bo zamenjala Nvidia.

Doslej se je prilagoditev indeks zgodila 57-krat. V njem je trideset najpomembnejših podjetij v ZDA – kar je precej bolj elitna druščina od petstoterice v SP500, zaradi česar DJIA seveda slabše odseva povprečje trga, a to ni tema današnjega prispevka.

Nvidia bo odslej namesto Intela v DJIA. Njene delnice so letos poletele za 170 odstotkov, lani pa 240 odstotkov. Podjetje je s tržno kapitalizacijo 3,3 bilijona dolarjev prvo ali drugo na svetu, njene kartice pa dobesedno razgrabljene. Microsoft, Meta, Google in Amazon jih kupujejo kot vroče žemljice, dasiravno stanejo desettisoče dolarjev po kosu.

A Intel morda še ni povsem za odpis, saj ga utegne rešiti politika. V Washingtonu potekajo razprave, kako rešiti podjetje, ki je po mnenju številnih politikov strateško enako pomembno za ZDA kot na primer Boeing. Podjetje je sicer v minulih poslovnih rezultatih podalo optimističnejša pričakovanja za naslednji kvartal. To kaže, da Intel zdravo jedro še ima, hkrati pa je kot proizvajalec (in ne dizajner) čipov edino ameriško podjetje, ki lahko konkurira TSMC-ju in Samsungu. Če k temu dodamo še sodelovanje v več projektih z vojsko, je jasno, da je Intel prevelik, da bi propadel. A to ne pomeni, da delničarjev ne morejo prizadeti hude izgube.