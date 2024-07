Objavljeno: 17.7.2024 07:00

Craig Wright je lagal o avtorstvu bitcoina, zato mu grozi kazenski pregon

Dolgo vrsto let je avstralski poslovnež trdi in neuspešno dokazoval, da je prav on pravi Satoshi Nakamoto, izumitelj kriptovalute bitcoin. Sprva mu je še kdo verjel, kasneje pa se je v svojih zgodbah zapletal, dokazi pa so se izkazali za ponaredke. Sedaj mu grozi celo kazenski pregon zaradi krivega pričanja v tej zadevi.

Britansko višje sodišče je tožilstvu predlagalo, da zoper Craig Wrighta začne pregon, potem ko je sodišče v začetku leta nedvomno ugotovilo, da je lagal. Da bi prepričal o avtorstvu bitcoina, je večkrat lagal, zavajal in ponarejal dokaze, je sodišče ugotovilo že maja. Sodnik je sedaj izrekel vrsto ukrepov.

Craig Wright javno ne bo smel izjavljati, da je Satoshi Nakamoto ali sprožati kakršnih koli sodnih postopkov pod to pretvezo. Na spletni strani in profilu na X bo moral objaviti podrobnosti razsodbe. Prav tako bo tožilstvo preverilo, kako ga lahko preganjajo zaradi krivega pričanja. Sodišče namreč meni, da so bila njegova dejanja premišljena, organizirana in zlonamerna.

Wired