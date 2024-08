Objavljeno: 27.8.2024 07:00

CMG trdi, da lahko posluša potrošnike in nudi tarčno oglaševanje

Vrsto let smo poudarjali, da nam telefoni ne prisluškujejo, ker jim to ni treba, saj o nas vedo že pred poslušanja skorajda vse. A vseeno bi to lahko počeli, saj tehnologija obstaja. Cox Media Group (CMG) jo je tudi poizkušal tržiti, nato pa sta ga Google in Meta nagnala s svojih platform.

CMG ni neopazni igralec, temveč ameriški velikan. Že decembra je 404media.co poročal, da CMG oglašuje storitev Active Listening. Ta naj bi počela točno to, kar pravi ime. Poslušali bi pogovore potrošnikov, nato pa bi te podatke uparjali z vedenjskimi informacijami in izvajali ciljano oglaševanje. Niso pa zapisali, od kod bi dobili zvočne podatke. To bi lahko bili pametni telefoni, pametni zvočniki ali pametni televizorji.

CMG se je ponašal z nazivom Google Premier Partner in Amazon Advertising Partner. Google je v odzivu na razkritje dejal, da morajo oglaševalci poslovati v skladu z zakonodajo in da so po pregledu CMG odstranili. Amazon je zanikal, da bi s podjetjem sodeloval. Meta je dejala, da pregledujejo prakse CMG in bodo ukrepali, če odkrijejo kršitve.

404media