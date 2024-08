Človek s čipom v glavi z mislimi igra Counter Strike 2

Neuralink, podjetje pod vodstvom Elona Muska, je sporočilo, da njihov drugi pacient Alex uspešno uporablja možgansko-računalniški vmesnik za igranje videoiger.

Alex, ki je pred poškodbo hrbtenjače delal kot avtomobilski tehnik s pomočjo vsadka podjetja Neuralink brska po spletu, ustvarja modele v CAD programu Fusion 360 in igra videoigre. V samo dveh dneh po operaciji je Alex zasnoval nosilec za svoj polnilec Neuralink in ga natisnil s 3D tiskalnikom.

Neuralink je delil video posnetek, kjer Alex igra igro Counter-Strike 2 z napravo, ki mu omogoča premikanje in usmerjanje pogleda s pomočjo misli. Za Alexa je to velik napredek, saj je bil pred operacijo primoran uporabljati Quadstick, kontroler, ki ga je upravljal z usti. Neuralink je ob tem poudaril, da so pri Alexovi operaciji uporabili več varnostnih ukrepov, da bi preprečili težave, ki so se pojavile pri prvem pacientu.

Podjetje kljub obetavnim rezultatom ostaja v središču polemik, saj se sooča z zvezno preiskavo zaradi obtožb o zlorabi živali ter zaskrbljenostjo glede varnosti pod vodstvom Elona Muska.

X7OpjB_8sHQ