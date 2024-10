Cisco opušča LoRaWAN

Cisco, eden vodilnih svetovnih proizvajalcev omrežne opreme, je napovedal umik iz trga izdelkov LoRaWAN, razmeroma mlade brezžične tehnologije, namenjene povezovanju naprav v okviru interneta stvari (IoT). To je velik udarec za podjetja, ki so že zaupala novi tehnologiji in družbi Cisco kot zanesljivemu ponudniku tehnologije.

Umik vključuje postopno ukinjanje prodaje in podpore za LoRaWAN prehode in sorodne izdelke, kar pomeni, da kupci po 1. januarju 2025 ne bodo več mogli naročiti teh izdelkov. Podpora bo sicer trajala do konca leta 2029, vendar bodo vsi vzdrževalni popravki prenehali že decembra 2026.

Med prizadetimi izdelki so Cisco LoRaWAN prehodi v frekvenčnem območju 800 MHz in 900 MHz, pa tudi pripadajoče antene in programska oprema za povezovanje prehodov z usmerjevalniki. Za uporabnike teh rešitev pa ne bo na voljo nobene predvidene poti za migracijo na novejše rešitve, kar pomeni, da bodo morali poiskati druge ponudnike in tehnologije za svoje IoT rešitve. Kljub napovedanemu umiku Cisco je trg LoRaWAN za IoT v vzponu in letos dosega vrednost 5,7 milijarde ameriških dolarjev, s pričakovano letno rastjo 9,5 odstotka do leta 2030.

LoRaWAN je tehnologija nizkoenergetskega širokopasovnega omrežja, ki je zasnovana za povezovanje naprav, kot so senzorji, na daljše razdalje prek industrijskih, znanstvenih in medicinskih (ISM) radijskih frekvenčnih pasov. V idealnih razmerah omogoča brezžični prenos podatkov v območju do 10 kilometrov s nizkimi hitrostmi, ki segajo od 0,3 do 50 Kb/s.

Cisco je še lansko leto predstavljal nove rešitve na področju LoRaWAN, kot na primer vtične module za svoje robustne usmerjevalnike serije Catalyst IR1100 z LoRaWAN povezljivostjo. Kljub temu je zdaj jasno, da podjetje preusmerja svoj fokus. Med razlogi za to odločitev so verjetno stroškovni rezi. Cisco je avgusta letos napovedal zmanjšanje števila zaposlenih za sedem odstotkov, kar je posledica globalnega prestrukturiranja podjetja in prehod k umetni inteligenci (AI) ter varnostnim rešitvam.

Glede na vse večjo konkurenco na trgu LoRaWAN, kjer delujejo tudi drugi veliki akterji, kot so Bosch in Semtech, se zdi, da je Cisco ocenil, da ta trg ni več strateško pomemben za njihovo poslovanje. Zaradi dolgega dosega LoRa omrežij je namreč potrebno manj prehodov v primerjavi z drugimi tehnologijami, kot je Wi-Fi, kar pomeni manjši potencial za prihodke, obenem pa je trg poln različnih proizvajalcev strojne opreme za LoRa omrežja, kar dodatno znižuje marže.