ChatGPT bo občutno dražji!

Podjetje OpenAI je investitorjem sporočilo, da namerava do konca leta zvišati mesečno naročnino za ChatGPT na 22, v naslednjih petih letih pa postopoma dvigniti na 44 ameriških dolarjev.

Dokumenti, ki jih je pridobil The New York Times, kažejo, da je podjetje OpenAI avgusta letos ustvarilo 300 milijonov USD prihodkov in pričakuje 3,7 milijarde USD prodaje do konca leta. Kljub temu naj bi zaradi različnih stroškov, kot so plače, najemnine in operativni stroški, leto zaključilo s kar petimi milijardami USD izgube.

OpenAI naj bi te dokumente delil kot del prizadevanj za pridobitev novih investitorjev in zmanjšanje finančnega primanjkljaja. Podjetje ocenjuje svojo vrednost na 150 milijard USD, pri čemer bi nov krog naložb lahko prinesel dodatnih 7 milijard USD. OpenAI se prav tako pripravlja na prehod iz neprofitnega v profitno podjetje, kar mu bo omogočilo več prilagodljivosti pri dogovorih z investitorji in morebiten dvig donosnosti njihovih naložb.