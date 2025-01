Canon razvil 410 MP tipalo polnega formata

Canon je predstavil novo foto tipalo CMOS z ločljivostjo 410 MP, kar je največje število slikovnih točk, doseženih na tipalu velikosti 35 mm.

Canonovo tipalo polnega formata (ang. full-frame) je namenjeno panogam, kot so so nadzor, medicina in industrijska proizvodnja, kjer je potrebna izjemna ločljivost. Ponuja ločljivost 24K, kar je 198-krat več od HD in 12-krat več od 8K. Orjaška stopnja podrobnosti omogoča enostavno obrezovanje in povečavo slik brez izgube kakovosti.

Za dosego tega rezultata je Canon prenovil zasnovo vezja in uporabil zadaj osvetljeno zloženo obliko, kjer so segmenti za slikovne pike in obdelavo signalov večslojni. Tipalo omogoča hitrost branja 3.280 MP na sekundo in snemanja videa pri osmih sličicah na sekundo, monokromatska različica pa omogoča zajem svetlejših slik in snemanje videoposnetkov s 100 MP pri 24-ih sličicah na sekundo.

V fotoaparatih širše potrošnje ga seveda še lep čas ne bomo videli.