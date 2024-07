Canon predstavil nova fotoaparata z ostrenjem s pomočjo očesa

Canon je napovedal izid novih profesionalnih fotoaparatov EOS R5 Mark II in EOS R1, ki prinašata izboljšano samodejno ostrenje in zložene senzorje.

Napravi EOS R5 Mark II in EOS R1 poganja procesor Digic X, ki omogoča napredno tehnologijo samodejnega ostrenja Dual Pixel Intelligent AF, sposobno prepoznave telesa, sklepov in glave, ter osredotočanje na ljudi izven glavnega subjekta. Med ključnimi izboljšavami so tudi senzorji z osvetlitvijo od zadaj in Canonovo edinstveno samodejno ostrenje, ki se upravlja z očmi in je bilo doslej na voljo le pri modelu R3.

EOS R5 Mark II je nadgradnja priljubljene kamere R5, ki je sposobna snemanja 8K videoposnetkov. Novi model vključuje zloženi senzor s 45 MP in hitrejši procesor Digic X, ki omogoča hitrost zajema do 30 slik na sekundo, v primerjavi z 20-imi slikami na sekundo pri prejšnjem modelu. Prve ocene na spletišču PetaPixel pohvalijo uravnoteženost med kakovostjo slike in hitrostjo, poleg tega pa izpostavljajo napredne video zmogljivosti, kot so monitor valovnih oblik, zebra prikaz, štirikanalni zvok in HDR video.

EOS R1 je namenjen fotoreporterjem, ki zahtevajo vrhunsko zmogljivost. Kamera vključuje zloženi 24,2 MP senzor polnega formata in procesor Digic X, kar omogoča hitrost zajema slik do 40 slik na sekundo ter boljšo odpornost na popačenja pri pomičnem zaklopu. Kljub osredotočenosti na fotografijo lahko kamera snema tudi 4K in celo 6K RAW videoposnetke.

Obe kameri sta že na voljo za naročilo na Canonovi spletni strani. EOS R5 Mark II bo izšel avgusta po ceni 4.299,00 USD (samo ohišje) ali 5.399,00 USD z objektivom RF 24-105mm F4 L IS USM, medtem ko bo EOS R1 na voljo jeseni, predvidoma 26. novembra za 6.299,00 USD.