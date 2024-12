Broadcom spreminja strategijo sodelovanja z VMware strankami

Po nedavnih spremembah licenciranja, ki so mnogim strankam močno zvišale stroške ob podaljšanju naročnin, se je Broadcom odločil za spremembo pristopa do svojih ključnih VMware strank. Prvotna namera, da bo Broadcom neposredno sodeloval z 2000 največjimi strankami VMware, se je spremenila. Zdaj se bodo osredotočili le na 500 največjih uporabnikov, medtem ko bodo preostalih 1500 prepustili partnerskemu ekosistemu.

Odločitev je bila sprejeta po tem, ko se je pokazalo, da številni uporabniki resno razmišljajo o alternativah za VMware. To je posledica sprememb v cenovni politiki, zaradi katerih se je mnogim podjetjem ob podaljšanju naročnin povečala finančna obremenitev. Broadcom se zaveda, da je najboljša obramba proti prehodom h konkurenci zagotavljanje celostnih rešitev zasebnega oblaka.

Nova strategija vključuje tudi finančno podporo partnerjem – Broadcom jim bo namenil 15 odstotkov vrednosti sklenjenih poslov za profesionalne storitve. S tem želijo zagotoviti hitro in učinkovito implementacijo VMware rešitev pri strankah, kar naj bi zmanjšalo možnost prehoda na konkurenčne platforme.

Kljub temu pa dosedanji partnerji opozarjajo, da se številni VMware uporabniki pri podaljšanju licenc še naprej sprašujejo, ali ostati na VMware ali preiti na druge platforme. Pogosto se odločijo za hibridne rešitve, ki združujejo različne hipervizorje in infrastrukture. To jim omogoča večjo prilagodljivost in zaščito naložb, saj se izognejo odvisnosti od enega samega dobavitelja.