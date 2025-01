Britanci že letos z osebnimi digitalnimi dokumenti

Vlada Združenega kraljestva bo uvedla novo aplikacijo, imenovano GOV.UK Wallet, ki bo državljanom omogočala digitalizacijo osebnih dokumentov, vključno z vozniškimi dovoljenji.

Aplikacija bo na voljo za naprave z operacijskima sistemoma Android in iOS še letos. Kot je napovedal minister za znanost Peter Kyle, bo aplikacija omogočila varno shranjevanje dokumentov na pametnih telefonih z uporabo funkcij, kot je prepoznavanje obraza. Prvi dokumenti, ki bodo podprti, so veteranske kartice za bivše vojake, medtem ko je pilotna izvedba za mobilna vozniška dovoljenja predvidena za kasnejši del leta 2025. Cilj vlade je, da bodo do leta 2027 vsi dokumenti, ki jih trenutno izdajajo v fizični obliki, imeli tudi digitalno alternativo, medtem ko bodo tradicionalne fizične kopije še vedno na voljo.

Minister Kyle je poudaril, da bo aplikacija državljanom omogočila večji nadzor nad lastnimi podatki in olajšala dokazovanje upravičenosti do socialnih ugodnosti ali nakupa izdelkov s starostno omejitvijo. Prav tako bo aplikacija zmanjšala tveganje izgube ali kraje fizičnih dokumentov. Poleg tega vlada načrtuje uvedbo nove aplikacije GOV.UK, ki bo omogočala dostop do informacij in storitev, kot sta preklic ukradenih potnih listov ter oddaja zahtevkov za socialno pomoč. Dodana bo tudi funkcija pogovornega robota na osnovi umetne inteligence, ki jo je vlada razvila v sodelovanju z OpenAI, ter možnost obveščanja in plačil prek aplikacije.