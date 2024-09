Objavljeno: 9.9.2024 07:00

Bodo naročnine na bodoče jezikovne modele OpenAI stale tisoče dolarjev?

V OpenAI razmišljajo o uvedbi več naročniških paketov za svoje velike jezikovne modele, ki bi lahko znašale vse do 2000 dolarjev mesečno. Po neuradnih podatkih iz podjetja so višje cene nujne zaradi računske zahtevnosti in s tem nastajajočih stroškov ob poganjanju teh modelov na strojni opremi. Končne odločitve še niso sprejeli.

Trenutno naročnina na ChatGPT Plus stane 20 dolarjev mesečno, milijoni uporabnikov pa so povsem zadovoljni z brezplačnimi paketi, ki nudijo omejeno uporabo najzmogljivejših modelov in neomejeno uporabo starejših ali šibkejših.

Letos jeseni bo OpenAI izdal svoj najnovejši model Strawberry, ki bo reševal naloge, ki ji trenutni modeli še ne morejo. To bodo na primer matematični problemi, ki niso podobni že videnim, ali pa besedne igre in celo razvoj kompleksnih poslovnih strategij.

OpenAI tudi še vedno zbira kapital, v zadnjem krogu po vrednotenju več kot sto milijard. Nekaj težav pri tem jim predstavlja zapletena lastniška struktura, saj ima neprofitni del podjetja v lasti profitno organizacijo, ki dejansko razvija modele.