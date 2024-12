Blu-ray se počasi poslavlja

LG je oznanil, da se umika s trga Blu-ray predvajalnikov.

Korejsko podjetje je prenehalo proizvajati Blu-ray in UHD Blu-ray predvajalnike, vključno z modeli UBK80 in UBK90, medtem ko na svoji spletni strani nima več posebne strani, namenjene tem napravam. Namesto tega uporabnike preusmeri na svojo ponudbo 4K televizorjev.

Kljub temu LG ni povsem izključil možnosti, da bi ponovno zagnal proizvodnjo, če bi se povpraševanje povečalo. Pomembno je omeniti, da LG od leta 2018 ni razvil novega modela Blu-ray predvajalnika, medtem ko trenutne zaloge še vedno prodajajo prodajalci, kot je Amazon, dokler jih ne zmanjka. LG-jev največji tekmec, Samsung, je proizvodnjo Blu-ray predvajalnikov za ameriški trg opustil že leta 2019.

Blu-ray tehnologija, ki je bila predstavljena leta 2006, izgublja priljubljenost zaradi razmaha spletnega pretakanja vsebin. Druge večje spremembe na trgu vključujejo ukinitev prodaje in zmanjšanje ponudbe fizičnih medijev v številnih trgovinah. Vsi proizvajalci se od formata tako počasi poslavljajo, med drugim tudi Sony, ki novi igralni konzoli PlayStation 5 Pro prvič ni priložil optičnega pogona.

Kupci lahko za zdaj še vedno najdejo Blu-ray predvajalnike pri znamkah Sony, Panasonic, Philips in Pioneer, čeprav so številni izdelki stari več kot pet let.