Objavljeno: 9.1.2025 09:00

Bliža se prepoved TikToka, zato ByteDance promovira Lemon8

Bliža se 19. januar, ko bo v ZDA začela veljati prepoved distribucije aplikacije TikTok. Založnik ByteDance želi to blokado obiti z novo aplikacijo, ki se imenuje Lemon8. Na internetu in na svoji platformi so v zadnjem času močno okrepili oglase in ponudbe za uporabo aplikacije Lemon8.

Za zdaj ne kaže, da bi ByteDance do 19. januarja prodal TikTok. Prav tako ni verjetno, da bi vrhovno sodišče do tedaj odločilo o pritožbi, ki so jo vložili zoper zakon, ki odreja obvezno prodajo TikToka. Namesto tega čakajo na poteze prihajajočega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, čigar mandat se začne 20. januarja in je v preteklosti izrazil naklonjenost TikToku.

Za vsak primer pa želijo tudi za Lemon8 zgraditi veliko bazo uporabnikov. Ta je imel oktobra že milijon aktivnih uporabnikov na dan, kar je v primerjavi s TikTokom še vedno malo, a kaže na velik potencial.

ByteDance zanika povezavo med TikTokom in Lemon8, a dejstva govorijo drugače. Od novembra je možno tudi povezati profila med aplikacijami in poiskati sledilce.