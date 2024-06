Bitstamp menjuje lastnika

Nekoč slovenska kripto menjalnica spet menjuje lastnika. Za 200 milijonov ameriških dolarjev jo kupuje ameriška trgovalna platforma Robinhood.

Robinhood je sklenil dogovor v vrednosti 200 milijonov dolarjev za nakup kripto borze Bitstamp. S to potezo želi ameriško podjetje razširiti svoje storitve in okrepiti svojo prisotnost na trgu digitalnih valut. Bitstamp, plod bistrih slovenskih glav Nejca Kodriča in Damjana Merlaka, je ena najstarejših in najbolj uveljavljenih kripto borz na svetu, ustanovljena leta 2011. Prevzem Bitstampa bo Američanom omogočil boljši dostop do globalnih trgov kriptovalut in razširitev svoje ponudbe strankam. Robinhood je v zadnjih letih močno vlagal v kriptovalute, saj se povečuje povpraševanje po digitalnih sredstvih. Podjetje verjame, da bo pridobitev Bitstampa okrepila njegovo konkurenčnost in povečala prihodke. Z združitvijo Bitstampa in Robinhooda se pričakuje, da bodo uporabniki imeli dostop do boljše infrastrukture, večje likvidnosti in širšega nabora trgovalnih parov. Dogovor naj bi bil dokončan do konca leta 2024.