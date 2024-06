Objavljeno: 3.6.2024 07:00

ARMove novosti v 3 nm

ARM je predstavil prve računske podsisteme (CSS) za osebne računalnike, s čimer bo bistveno lažji in hitrejši razvoj procesorjev za namizne računalnike, prenosnike in tablice. Novi CSS imajo podatke za CPU-je in GPU-je (centralne in grafične procesorje), torej predstavljajo ogrodje za razvoj kombiniranih čipov (system on a chip) na platformi ARM.

Iz ARM sporočajo, da sedaj nudijo fizično implementacijo, ki je prilagojena za 3-nm proces proizvodnje. Tak CSS ima dve jedri ARM Cortex X925 (do 3 MB drugonivojskega predpomnilnika, takt 3,6 GHz), štiri jedra Cortex-A725 in še dve varčni jedri Cortex A-520. Grafični čip je Immortalis-G925.

Posamezne podrobnosti lahko proizvajalci še spremenijo, saj CSS podpira do 14 jeder. Najzmogljivejša jedra Cortex X925 so 42 odstotkov hitrejša pri poganjanju LLaMa 3 in 46 odstotkov hitrejša pri poganjanju Phi 3 v primerjavi s Cortexom-X4. Tudi ARM namreč stavi na umetno inteligenco.

