ARM predstavil arhitekture novih jeder Cortex

ARM, katerega procesorska arhitektura danes poganja bolj ali manj 100% vseh mobilnih naprav, je predstavil nova procesorska jedra Cortex. Čez leto ali dve jih bomo srečali tudi v naših mobilnih telefonih.

Ključna novost je jedro Cortex-A78, nadgradnja dosedanjega najmočnejšega jedra A77, katera danes poganjajo telefone, kot je denimo Samsungova serija Galaxy S20 (ne pa tudi najnovejših Huaweiev, ki so zaradi ameriških sankcij ostali pri starejših jedrih A76). ARM v svoji predstavitvi pravi, da bo jedro A78 pri isti porabi energije za 20% hitrejše od A77 (poraba bo kljub višji frekvenci delovanja enaka), v klasični 8-jedrni postavitvi (4 hitra jedra A78 in 4 varčna jedra A55) pa bo imel čip 15% manjšo površino. To pomeni, da bo na napravi (denimo telefonu) potencialno več prostora za dodatno logiko (hitrejšo grafiko, vezja za strojno učenje…). Zanimivo, da predstavitev ne omenja nadgrajenih varčnih jeder, ta ostajajo pri številki 55.

Druga novost je jedro Cortex-X1, ki so ga po ARMovih besedah razvili v sodelovanju »z zunanjimi podjetji«, najverjetneje s Qualcommom. To jedro se ne trudi toliko z varčnostjo, zato bo omogočilo 30% višjo vršno zmogljivost, vendar bo tudi končni čip zaradi uporabe tega jedra večji. Predvidevamo, da bodo procesorji (SoC) s tem jedrom v uporabi v prenosnikih z arhitekturo ARM, ki se vse bolj trudijo tekmovati s klasičnimi modeli z arhitekturo x86 (Intel in AMD).

Pri ARMu so nadgradili tudi grafično vezje, ki tudi nosi številko 78, gre za Mali-G78. Podpira do 24-jedrne konfiguracije, ARM pa trdi, da je do 25% hitrejše od obstoječega Malija G77. Izrisovanje v igrah naj bi bilo v povprečju hitrejše za 17%. Za manj zahtevne uporabe je na voljo tudi Mali-G68, ki je bolj varčno in omogoča do 6-jedrne konfiguracije.

Novost je še nadgrajeno jedro Ethos-N78, ki služi za podporo strojnemu učenju. Slednjega današnji telefoni uporabljajo za strojno prepoznavanje predmetov na fotografijah, strojno prevajanje ali za razumevanje govora.

Sedaj, ko je ARM predstavil novo arhitekturo, lahko pričakujemo, da bodo novosti, ki temeljijo na njej, predstavili tudi proizvajalci mobilnih procesorjev SoC. Navadno se to zgodi čez nekaj mesecev, včasih tudi čez eno leto. Šele nato bomo lahko pisali tudi o novih mobilnih napravah (telefonih, tablicah, prenosnikih), ki jih bodo poganjali ti procesorji. To se bo zgodilo še nekaj mesecev ali celo leto kasneje.