Objavljeno: 22.8.2024 07:00

Applova iPhona 15 in 15 Plus bosta po dveh letih zastarela

Navajeni smo, da telefoni hitro zastarevajo, a Apple bo svoj rekord očitno postavil z iPhonom 15. Naprava, ki je luč sveta ugledala jeseni 2023, je v primerjavi z današnjimi novostmi že zastarela. Na teh telefonih Applove umetne inteligence ne bo, saj uporabljajo čipe (SoC) Apple A16, ki so prestari in preslabi. Tudi 6 GB pomnilnika LPDDR5 ne bo dovolj, saj bi ga potrebovali vsaj 8 GB.

Čeprav sta iPhone 15 in iPhone 15 Plus povsem spodobna telefona, za današnje razmere še vedno hitra, sta torej neodporna na prihodnost. Novih funkcij ne moreta več dobiti. To je posebej žalostno, ker je Apple doslej veljal za proizvajalca, ki je telefone podpiral dlje od konkurence, neredko so programske nadgradnje izhajale še pet let. A Apple želi z AI – Apple Intelligence – ustvariti supercikel, ki bi lastnike obstoječih telefonov prisilil v zamenjavo. Prihodkovna stran te enačbe je seveda jasna.

Zanimivo je, da so Maci in iPadi manj izbirčni, saj bodo delovali vsi Maci po letu 2020. S telefoni bo drugače, pa četudi je AI za zdaj na voljo le v ZDA. Septembra prispe iPhone 16, spomladi pa še iPhone SE 4. Pričakovati je, da bo poleg njiju na trgu obdržal le še iPhone 15 Pro in 15 Pro Max, medtem ko bo originalni petnajstici upokojil in hitro odprodal. A dokler bosta ostajala v zalogah, velja biti previden, da ne bi kupili mačka v žaklju, in to neumnega. Brez umetne pameti.