Objavljeno: 21.10.2024 05:00

Applova funkcija Find My vrnila ukradenega ferrarija

Sredi septembra so policiji v kraju Greenwich v Connecticutu prijavili krajo pol milijona dolarjev vrednega ferrarija. Kazalo je, da ga ne bodo nikoli našli, a so dva tedna pozneje lastnika lahko obvestili, da je avto na varnem. Rešile so ga slušalke AirPods.

Applove slušalke sicer niso poceni, a 130 dolarjev je v primerjavi s ferrarijem vseeno drobiž. Lastnik jih je imel v avtomobilu, tat pa jih ni odstranil. Z uporabo aplikacije Find My jih je uspel poiskati, k čemur je prispeval tudi tat, ki je uporabljal iPhone.

Policisti so nato identificirali lastnika telefona, ki je bil povezan s slušalkami, kar je omogočilo njegovo aretacijo. Dvaindvajsetletni osumljenec je sedaj v priporu, pridržali pa so tudi njegovega pomagača. Razpisana varščina je 300.000 dolarjev za prvega in 150.000 dolarjev za drugega.

Nove Applove naprave imajo funkcijo Find My aktivirano že privzeto. Namenjena je sicer iskanju izgubljenih izdelkov, a je zelo koristna tudi pri krajah. Pojavili so se sicer pomisleki, da jih je možno uporabiti za zasledovanje, a je Apple sprejel nekaj ukrepov, da je to možnost omejil. Find My namreč uporablja katerokoli Applovo napravo v okolici – in običajno jih ni malo.