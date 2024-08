Objavljeno: 16.8.2024 07:00

Apple tudi izven EU odpira NFC na iOS za tretje aplikacije

Apple je v sredo sporočil, da bo s prihajajočo posodobitvijo mobilnega sistema iOS 18.1 odprl dostop do čipa NFC za brezstično plačevanje tudi drugim razvijalcem aplikacij. Doslej je bila ta možnost omejena na Apple Pay oziroma Apple Wallet, zlasti Evropska unija pa je močno pritiskala za spremembo.

Sedaj bodo dostop do čipa dobili tudi drugi proizvajalci aplikacij, kar jim bo omogočilo uporabo NFC za obdelavo plačil, za shranjevanje ključev, kot kartico za identifikacijo, za predložitev vstopnic itd. Uporaba NFC in Secure Elementa, do katerega se dostopi prek zavarovanih API, predstavlja pomembno novost. Na voljo bo v Avstraliji, Braziliji, Kanadi, na Japonskem, Novi Zelandiji in Veliki Britaniji.

Razvijalci, ki bodo funkcionalnost želeli uporabiti, bodo morali skleniti poseben dogovor z Applom. Prav tako bodo še vedno obvezani plačevati določene provizije za uporabo. V EU so takšno spremembo napovedali že v začetku leta, saj jo zahteva akt o digitalnih trgih.