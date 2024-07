Objavljeno: 11.7.2024 19:00

Apple bo v EU prisiljen omogočiti konkurenčne digitalne denarnice

Apple je danes zakopal eno bojno sekiro z Evropsko komisijo. Uporabniki iPhonov v EU bodo v prihodnjih tednih dobili možnost uporabe poljubne digitalne denarnice, ne le Apple Pay. S tem se bo končala preiskave Evropske komisije, ki je preverjala oviranje konkurence z zaklepom infrastrukture za NFC v ekosistemu iOS.

V poravnavi je Apple pristal na odprtje dostopa do tehnologije NFC v iOS brez plačila nadomestila. Podpredsednica Evropske komisije Margrethe Vestager je dejala, da so Applove zaveze v sporazumu zadostne, saj odgovarjajo vsem pomislekom, ki so Komisijo vodili v odprtje preiskave. Odprtje tehnologije bo koristilo tako konkurenci kot tudi uporabnikom.

Spremembe se morajo zgoditi do 25. julija. Apple jih bo izvedel na podoben način kot v Androidu, in sicer bodo imeli razvijalci na voljo dostop prek "Host Card Emulation mode". Na voljo bodo tudi vse napredne funkcije, denimo FaceID, TouchID in podobno. Nadzor nad implementacijo ob izvajal neodvisni posrednik.

Apple se je s poravnavo izognil potencialno visoki globi, ki bi se lahko merila v milijardah.

Europa.eu