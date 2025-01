Android 15 za starejše naprave

Ekipa LineageOS je objavila, da je različica LineageOS 22.1, ki temelji na operacijskem sistemu Android 15 QPR1, že na voljo.

Priljubljen projekt prilagojenega ROM-a za Android prinaša podporo za več kot 100 naprav, vključno z modeli, ki segajo vse od serije Google Pixel 2 do najnovejših telefonov Pixel 9. Poleg izboljšav, ki jih prinaša Android 15, vključuje LineageOS 22.1 tudi nekaj novih aplikacij in funkcionalnosti. Ena izmed njih je glasbeni predvajalnik Twelve, ki nadomešča aplikacijo Eleven. Twelve je zasnovan po načelih oblikovalskega jezika Material You, kar mu daje sodoben videz in večjo uporabnost. Nova aplikacija podpira tablice, pokončno in ležečo usmeritev, vključuje boljšo združljivost z Android Auto ter omogoča pretakanje vsebin prek protokolov, kot so HLS, DASH in SmoothStreaming.

Še ena zanimiva novost je pregledovalnik PDF-jev Camelot, ki zapolnjuje vrzel pri podpori za branje dokumentov. Gre za preprosto aplikacijo, ki temelji na elementih Google Chrome in Files by Google. Camelot je zasnovan za hitro in enostavno odpiranje PDF datotek, ki uporabnikom omogoča dostop do dokumentov neposredno na njihovih napravah. LineageOS še naprej stremi k podpori starejših naprav, kar omogoča, da tudi zastareli modeli uživajo v funkcionalnostih najnovejšega operacijskega sistema Android. Več informacij o posodobitvi in podprtih napravah je na voljo na uradni strani LineageOS Wiki.