Američani prek švicarskega podjetja prisluškovali polovici sveta

Danes odmevajo rezultati novinarske preiskave, ki so jo izvedli Washington Post, nemški ZDF in švicarskega SRF. Ugotovili so, da je bila ameriška obveščevalna agencija CIA skrivna lastnica znanega švicarskega podjetja Crypto AG, ki je desetletja prodajalo opremo za šifriranje številnim državam.

CIA je s Crypto AG sodelovala vse od druge svetovne vojne, leta 1970 pa sta CIA in nemška obveščevalna agencija BND podjetje prek nabiralnika v Liechtensteinu kar kupili. V 90. letih je BND prodala svoj delež CIA, ki se je iz podjetja umaknila leta 2018. Pravo lastništvo Crypto AG so poleg Američanov in Nemcev poznali le še nekateri obveščevalci v Avstraliji, Kanadi, Veliki Britaniji in Novi Zelandiji. Leta 2018 sta podjetje kupili dve zasebni družbi, ki zanikata kakršnekoli povezave z obveščevalnimi službami.

V tem času je Crypto AG sodeloval z več državami. Uradno jih je bilo vsaj 62, neuradno pa več kot 120. Med njimi je bila tudi Jugoslavija, ne pa Rusija ali Kitajska. Model je izvrstno deloval, saj naj bi ZDA na ta način pridobile dostop do 40 odstotkov vseh podatkov, ki so jih prestregle. Znamenita primera sta na primer reševanje krize s talci v Teheranu leta 1979 in prisluškovanje libijskim uradnikom po bombardiranju diskoteke v Berlinu leta 1986. Operacija se je sprva imenovala Thesaurus, kasneje pa Rubicon. ZDA so s podjetjem Crypto AG služile tudi lepe dobičke, saj so države rade kupovale njihove izdelke.

Ali je med njimi tudi Slovenija? Na seznamu akreditiranih rešitev za varovanje podatkov s stopnjo 'interno' (najnižja stopnja) je tudi HC-8440 podjetja Crypto AG.