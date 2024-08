Objavljeno: 13.8.2024 11:00

AMD dosegel rekordni tržni delež med strežniki

V drugem letošnjem četrtletju je AMD še povečal svoj tržni delež na področju podatkovnih centrov in prenosnih računalnikov, kažejo podatki. Intel pa je nekoliko okrepil delež med namiznimi računalniki.

Med osebnimi računalniki (PC) trg še vedno obvladuje Intel, ki ima 78,9-odstotni tržni delež, drugi pa je AMD z 21,1 odstotka. AMD je v primerjavi z minulim letom delež poveča za 3,8 odstotne točke.

A najbolj AMD-ju uspeva med zmogljivimi strežniki in superračunalniki. Tam obvladuje že 24,1 odstotkov trg, v zadnjem letu pa so Intelu odškrnili kar 5,6 odstotne točke. Intel ima resda 75,9-odstotni delež med podatkovnimi centri, a najzmogljivejše superračunalnike po pravilu že poganja AMD. Glede na prihodke je AMD že praktično poravnan, saj so omenjeni odstotki izračunani glede na število enot. Med strežniki in podatkovnimi centri je AMD v minulem četrtletju zaslužil 2,8 milijarde dolarjev, Intel pa 3,0 milijarde.

Če k trendom dodamo še fiasko z Intelovimi procesorji 13. in 14. generacije, je AMD-jeva prihodnost zelo svetla.