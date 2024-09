Objavljeno: 17.9.2024 05:00

Amazon v boju zoper lažne e-knjige avtorje omejil na tri knjige na dan

E-knjige, ki jih piše umetna inteligenca in kakšne posebne vsebinske, estetske ali uporabne vrednosti nimajo, postajajo čedalje večji problem. Amazon je sprejel še en ukrep v boju proti njim, in sicer je omejil število e-knjig, ki jih lahko avtorji v samozaložbi izdajo. Nova meja: tri na dan.

Če je tako širokogrudna omejitev ukrep, ki bo izboljšal situacijo, potem je jasno, za kako obsežen problem gre. Omejitve na Kindle Direct Publishing so objavili sredi septembra, razlog pa je »hitra evolucija generativne umetne inteligence«. S tem želijo preprečiti zlorabe, še preden bi te postale množične. Po potrebi bodo mejo treh knjig na dan še spreminjali, so še dodali.

Čeprav je generativna umetna inteligenca lahko koristen pomočnik avtorjem, ki pišejo svoje knjige, so zlorabe pogoste. Pojavljajo se izdelki, ki jih je v celoti izdelala umetna inteligenca, ki so lahko celo škodljivi. Lani so se pojavile lažne knjige o gobarjenju, po katerih bi se zastrupili. Amazon in druge ponudnike je preplavila ta vsebina, zato so ukrepi nujni. Verjetno omejitev treh knjig na dan ne bo zadnji ukrep.