Objavljeno: 16.8.2024 05:00

Algoritmi za šifriranje so pripravljeni na kvantne računalnike

Nacionalni inštitut za standarde in tehnologijo (NIST) je sprejel tri postkvantne algoritme za šifriranje kot standarde. Gre za težko pričakovano odločitev, ki je uvedla standardizacijo v novo področje šifriranja, ki zre v prihodnost.

Današnjih šifrirnih algoritmov v doglednem času ne moremo zlomiti, zato veljajo za varne. Nekatere izmed njih pa bi lahko sorazmerno hitro zlomili kvantni računalniki, zato je treba z mislijo na prihodnost razviti odporne algoritme. Ti že obstajajo, sedaj pa je NIST storil pomemben korak k poenotenju.

Standardi so postali: ML-KEM za splošno uporabo, tj. za zaščito podatkov med prenašanjem, ML-DSA in SLH-DSA za zagotavljanje digitalne istovetnosti in zaščito podpisov. Konec leta naj bi potrdili še četrti algoritem FN-DSA, ki bo takisto ščitil digitalne podpise. Prav tako še poteka pregled dodatnih algoritmov za zaščito podatkov v prenosu, ki bi lahko dobila status rezervnih algoritmov.

NIST je razpis objavil leta 2016, za dodatne informacije pa je zaprosil leta 2022. Poleg sprejetih standardiziranih algoritmov jih je še dober ducat v postopku preverjanja, zato bo seznam v prihodnosti še daljši. Imeti več algoritmov je pomembno, saj se lahko pozneje v kakšnem odkrijejo ranljivosti.