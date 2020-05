44,2 Tb/s prek optičnega vlakna

Nov rekord v hitrosti prenosa podatkov prek optičnega vlakna z uporabo enega čipa znaša 44,2 Tb/s, kar je nekoliko več od prejšnjega rekorda pri 43 Tb/s. Novi dosežek je uspel raziskovalec iz Avstralije, ki so uporabili tehniko "mikroglavnika" (micro-comb).

Višje hitrosti prenosa podatkov prek optičnih vlaken se danes dosegajo z uporabo več laserjev, ki imajo vsak svojo valovno dolžino. Tako lahko skozi isto optično vlakno potuje več snopov svetlobe, ki se med seboj ne motijo. Z mikroglavnikom pa je možno uporabiti en vir svetlobe, ki ga glavnik potem razcepi na več signalov, ki služijo vsak kot svoj komunikacijski kanal.

Preizkus so izvedli na 76,6 kilometrov dolgem optičnem kablu, ki je napeljan med dvema kampusoma univerz Monash in RMIT, obe v bližini Melbourna. Podatke so prenašali v pasu C, ki ima valovno dolžino 1550 nm s spektralno učinkovitostjo 10,4 b s-1 Hz-1. V 4 THz pasovne širine so z modulacijo 64 QAM dosegli hitrost prenosa 44,2 Tb/s. To je seveda precej več, kot znašajo današnje hitrosti (nekaj Gb/s), in tudi še precej oddaljeno od komercialne uporabe. A eksperiment je pomemben zato, ker kaže, kako je možno izkoristiti obstoječo infrastrukturo brez večjih in dražjih nadgradenj.

Nature Communications