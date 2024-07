Zavarovani poslovni oblak

Računalništvo v oblaku je prepričalo mnoga podjetja, sploh manjša, ki s tem dobijo odlične storitve po sprejemljivih cenah. A tudi pri poslovnem oblaku moramo za marsikaj poskrbeti sami.

Na prejšnjih straneh smo zapisali, da imamo kot uporabniki storitev oblaka še vedno odgovornost do podatkov, ki jih nalagamo vanj – odgovorni smo tako za prijavne podatke in njihovo varnost kot za varnostno kopijo. Nič drugače ni v poslovnem svetu, v resnici so tovrstna vprašanja še pomembnejša.

