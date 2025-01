Zaslon iz papirja?

Posebnost nove Huaweijeve tablice MatePad 11.5 S je zaslon, ki naj bi bil po občutku in videzu nekoliko bliže papirju, kot so sicer zasloni na tablicah in pametnih telefonih.

Recimo bobu bob – gre za matiran zaslon, kot jih poznamo iz prenosnikov in računalniških monitorjev, a so zelo redki na tablicah in pametnih telefonih. Podobnega ponuja še tablica Lenovo Tab P12 Paper, a je v naših trgovinah nismo našli, se pa seveda najdejo matirane folije/prevleke za bolj ali manj katerokoli tablico, celo za Applove ipade.

