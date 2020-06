V boj z neenakostjo in s predsodki

Pomanjkljivosti digitalnih pomočnic in pomočnikov, kot so Siri, Cortana, Google Assistant in Alexa, smo vsi občutili tudi na lastni koži, saj slovenščina pač ni globalno razširjen jezik. Ker jih torej uporabljamo v angleščini, pademo nekoliko niže na lestvici razumevanja naših zahtev.

Pri nas doma je največji stres zagotovo doživljala najmlajša članica, ki je z vedno glasnejšim govorjenjem poskušala prepričati Siri k sodelovanju, a z nerazumevanjem smo se spopadli prav vsi, pa čeprav angleščino dobro obvladamo.

