Umetnointeligenčni video povzetki

Spletišče Youtube je danes prava zakladnica najrazličnejšega znanja in informacij, zapakiranih v privlačne videe. Ker je Googlova storitev radodarna z omejitvijo objavljenih posnetkov, ki so lahko do 12 ur dolgi, nam na pomoč pri pridobivanju ključnih podatkov iz njih pomagajo aplikacije za povzemanje vsebin. Te so idealne za študente, profesionalce in vse, ki želimo ostati informirani brez pretiranega vložka časa.

Prvo predstavljeno tovrstno programsko orodje je aplikacija SaveDay, ki z uporabo umetne inteligence pomaga organizirati, shranjevati in povzemati spletne vsebine. Posebej izstopa kot pripomoček za hitro povzemanje videov s spletišča Youtube, saj izvlečke in ključne točke ponuja že ob shranjevanju izbrane vsebine v aplikacijo (gumb Share). Uporabniški vmesnik aplikacije je prijazen in učinkovit, uporablja zmogljive filtre ter omogoča hitro iskanje informacij z uporabo konteksta. Med šibkosti aplikacije spadata zahteva po internetni povezavi in odsotnost temnega načina delovanja, ki smo ga tako vzljubili, da ga pričakujemo povsod.

