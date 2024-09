Umetna pamet tudi za domačo rabo

Kaj so umetnointeligenčni pospeševalniki? Kako delujejo, zakaj jih bomo v nekaj letih uporabljali že vsi in ali jih danes res lahko kupimo že za manj kot stotak?

Umetna inteligenca (UI) si že dolgo utira pot v naše domove in pisarne, vendar do tehnološkega preboja prihaja šele v zadnjem desetletju, ko so dekoderji digitalne kabelske TV in pametni telefoni začeli razumevati govorne ukaze in pisati po nareku ter varnostni sistemi že prepoznavajo osebe, vozila in predmete na posnetkih s kamer. Že tehnologija IoT (angl. Internet of Things – internet stvari) je omogočila uporabo UI tudi v majhnih napravah, denimo daljinskih upravljalnikih in digitalnih kamerah, a sprva le prek storitev velikih spletnih računalniških oblakov, ki so zajete podatke obdelovali ob pomoči UI. Izbira TV-kanala na osnovi prepoznave govora še danes deluje tako, da daljinski upravljalnik posnet govorni ukaz v digitalni obliki pošlje zmogljivemu spletnemu strežniku ponudnika kabelske TV za razpoznavo govora, ta pa mu nato vrne številko kanala, ki ga želimo gledati.

