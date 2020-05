Sony RX100 Mark VI

Sonyjeva serija aparatov RX100 meri na zahtevne fotografe, ki potrebujejo kakovostni, fleksibilni aparat, ki gre tudi v malo večji žep. Pri tem je zanimivo, da je na voljo cela paleta generacij – v nekaterih trgovinah še vedno najdemo originalni model iz leta 2012, njegova cena je slabih 300 evrov. Naprodaj so vse vmesne številke, do vključno s tokrat preizkušenim modelom Mark 6. Aparati v tej seriji sicer niso povsem neposredna nadgradnja eden za drugega, saj so opremljeni tudi z različnimi objektivi, predvsem kar se tiče razponov goriščnic in zaslonk.

Omenjeni model je bil predstavljen že pred časom, a so novosti v svetu fotografije vse počasnejše. Ohišje ostaja kompaktno in žepno, gre za zelo kakovostno kovinsko ohišje. Ponuja solidne možnosti nadzora, čeprav se pozna omejen prostor, ki bi bil na voljo za večje število funkcijskih tipk in kolesc, na voljo so štiri tipke, ki jim lahko prilagodimo namen. Za hiter nadzor je zelo koristen obroč, postavljen okoli objektiva, ki mu lahko nastavimo namembnost glede na uporabljen program.

