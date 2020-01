Resnični obraz igričarskih velikanov

Videoigre so postale največja industrija zabave na svetu, čedalje bolj pa so namenjene odraslemu občinstvu. Vendar se za fasado kreativnosti in bleščečih produktov skrivajo kopica nečednosti, vojska kravatarjev in gonja za čim večjim dobičkom.

V nasprotju z večino panog je namreč ta skoraj v celoti neregulirana, zaradi česar pogosto pokaže najgrši obraz podivjanega kapitalizma. Velike založniške hiše posegajo po brutalnih in pohlepnih poslovnih modelih, primerljivih z industrijo alkoholnih pijač. Kakršnekoli inovativne pristope manjših založnikov velikani poskušajo zatreti v kali, bodisi z lobiranjem, s tožbami, kartelnimi dogovori ali cvenkom. Nekatere novitete sicer prevzamejo, a jih potem spremenijo do nerazpoznavnosti. Vse v imenu dobička in prostega trga, kakopak.

