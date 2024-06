Programska oprema | Glasba

Programske delovne postaje za obdelavo zvoka (DAW) so ključnega pomena za sodobne glasbene producente, saj omogočajo snemanje, urejanje in mešanje zvoka ter MIDI podatkov. Leta 2024 so na voljo številne možnosti, ki ustrezajo različnim potrebam in proračunom. Podrobno si oglejmo nekaj najboljših aplikacij te vrste.

Apple ponuja eno najbolj celovitih in cenovno dostopnih programskih delovnih postaj za obdelavo zvoka Logic Pro, ki ima le eno pravo hibo. Na voljo je le za naprave z logotipom ugriznjenega jabolka.

