Procesorji po meri

Podatkovni centri. Nekakšen temelj naših sodobnih digitalnih ekonomij. Farme omrežnih, diskovnih sistemov, pomnilnikov in seveda procesorjev. Ti že leta predstavljajo najdražjo komponento. Naše domače in službene naprave so sicer še vedno opremljene z močnimi računskimi čipi, katerih ponudniki še vedno bijejo vihravo tržno bitko. A kot vam je verjetno jasno, se velika večina stvari dandanašnji izračuna nekje drugje, nam pa na zaslonu prikaže zgolj rezultat. In ta »drugje« zato postaja neskončno pomemben.

Procesorji za podatkovne centre bodo zato, kot si lahko predstavljamo, v naslednjem desetletju big »biznis«. Napovedi podjetja FMI kažejo, da se bodo prihodki ponudnikov v tem času skoraj podvojili, povprečna letna rast sektorja pa naj bi v tem času znašala 5,8 odstotka. Za primerjavo, branža je med 2019 in 2023 zrasla za 20 odstotkov, povprečna letna rast pa je znašala 4,8 odstotka. Vse skupaj je poganjalo več fenomenov, med njimi zagotovo računalništvo v oblaku, ob tem pa premetavanje velikih količin podatkov (t. i. big data), zadnja leta se je v vrsto postavila še požrešna umetna inteligenca.

