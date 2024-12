Prepiranje z umetno inteligenco

Točno dve leti mineva, odkar je podjetje OpenAI s svojim ChatGPT dvignilo veliko prahu in začelo novo obdobje. Dogodek, zapisan v zgodovino, in obdobje, ki ga marsikdo med nami že v popolnosti živi.

Seveda je bilo takoj jasno, da se bo/je okrog umetne inteligence ustvaril velik pomp, bistveno večji, kot bi ga ta zaslužila. Enako je bilo čutiti ob pohodu tehnologije veriženja blokov (blockchain), kjer je navdušenje dokaj hitro ugasnilo. Kriptovalute so ostale, tehnologija veriženja blokov pa je počasi poniknila pod radar javnosti. V tistem času so to tehnologijo poskušali vključiti v skoraj vse mogoče naprave in storitve. Marketinško je bilo odlično, če je izdelek temeljil na 'tehnologiji veriženja blokov'. Podobno je danes – 'brez tehnologije umetne inteligence' ne gre!

Zakup člankov